2019-04-24T11:06:55+03:00
Спорт

Стали известны маршруты «Майской прогулки – 2019»

В этом году старт будет у ДИВСа «Уралочка»
Олег Галимов
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На выбор уральцам дадут три дистанцииНа выбор уральцам дадут три дистанцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Организаторы ежегодной «Майской прогулки» объявили о месте старта. В этом году он будет расположен у ДИВСа «Уралочка».

Участникам предложат на выбор три маршрута: 50 километров - «Классика», 36 километров и «Исетскую тропинку» протяженностью в 18 км. Самую короткую рекомендуют для начинающих, родителей с детьми и пожилых людей.

- На одном из контрольных пунктов можно будет сдать норму ГТО по туризму. Для этого необходима предварительная регистрация. Участники «Майской прогулки» будут обеспечены водой на контрольных пунктах. Питание на КП не предусмотрено, но возможно на некоторых будут работать буфеты, - сообщается на сайте прогулки.

Маршруты на 50 и 36 километров пройдут вдоль набережной Городского пруда, микрорайоны Уктус, Нижне-Исетский лесопарк, Химмаш, микрорайон Светлый и лесопарке Лесоводов России. Финиш расположится у главного корпуса УрФУ на улице Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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