В Екатеринбург возвращаются снегопады
В Екатеринбург к концу апреля вернутся снегопады и минусовые температуры. Завтра, в четверг, в городе ожидается днем +5 градусов, переменная облачность и небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до – 2 градусов.
В пятницу в уральской столице будет всего +4 градуса и небольшой снег, ночью температура составит – 4 градуса. В субботу немного потеплеет: в Екатеринбурге синоптики прогнозируют +8, ночью +4, снег с дождем. В последний день этой недели днем столбики термометров поднимутся до отметки в +6 градусов, а ночью резко похолодает до – 2, вновь будет идти снег.
На будущей праздничной неделе в отдельные ночи ожидается отрицательная температура и дожди. Однако снега, по предварительным данным, не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU