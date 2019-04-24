В Екатеринбург возвращаются снегопады

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-24T10:19:14+03:00

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В Екатеринбург к концу апреля вернутся снегопады и минусовые температуры. Завтра, в четверг, в городе ожидается днем +5 градусов, переменная облачность и небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до – 2 градусов.

В пятницу в уральской столице будет всего +4 градуса и небольшой снег, ночью температура составит – 4 градуса. В субботу немного потеплеет: в Екатеринбурге синоптики прогнозируют +8, ночью +4, снег с дождем. В последний день этой недели днем столбики термометров поднимутся до отметки в +6 градусов, а ночью резко похолодает до – 2, вновь будет идти снег.

На будущей праздничной неделе в отдельные ночи ожидается отрицательная температура и дожди. Однако снега, по предварительным данным, не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU