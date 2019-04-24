2019-04-24T09:04:36+03:00
Общество

Старт «Майской прогулки» в Екатеринбурге перенесут к ДИВСу

Предполагается, что участие в мероприятии примут порядка 8000 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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"Майская прогулка" пройдет 19 мая"Майская прогулка" пройдет 19 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который возьмет на себя организацию и проведение «Майской прогулки». В этом году акция пройдет 19 мая и претерпит некоторые изменения.

Например, традиционный старт - главный корпус УрФУ на улице Мира станет финишем. А отправляться на прогулку участники будут от Дворца игровых видов спорта на Василия Ерёмина, 10.

Согласно сайту госзакупок, подрядчик, выигравший тендер, должен обеспечить каждый из шести контрольных пунктов медработником, найти ведущего и звуковое оборудование. Кроме того, победителю аукциона предстоит изготовить 8000 значков. Именно столько участников ожидается на «Майской прогулке».

- Изготовить для вручения участникам мероприятия цветной металлический значок с цанговым креплением, на значке выпуклая надписи – «Майская прогулка». Количество цветов не менее трех, покрытие – эмаль, никелирование. Способ изготовления - штамповка или литье. Эскиз предоставляется заказчиком в течение 5 дней с момента заключения контракта, - говорится в техзадании.

Старт прогулки начнется с 7:00 и продлится до 11:00. Финишировать участники должны до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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