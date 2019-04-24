Старт «Майской прогулки» в Екатеринбурге перенесут к ДИВСу
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который возьмет на себя организацию и проведение «Майской прогулки». В этом году акция пройдет 19 мая и претерпит некоторые изменения.
Например, традиционный старт - главный корпус УрФУ на улице Мира станет финишем. А отправляться на прогулку участники будут от Дворца игровых видов спорта на Василия Ерёмина, 10.
Согласно сайту госзакупок, подрядчик, выигравший тендер, должен обеспечить каждый из шести контрольных пунктов медработником, найти ведущего и звуковое оборудование. Кроме того, победителю аукциона предстоит изготовить 8000 значков. Именно столько участников ожидается на «Майской прогулке».
- Изготовить для вручения участникам мероприятия цветной металлический значок с цанговым креплением, на значке выпуклая надписи – «Майская прогулка». Количество цветов не менее трех, покрытие – эмаль, никелирование. Способ изготовления - штамповка или литье. Эскиз предоставляется заказчиком в течение 5 дней с момента заключения контракта, - говорится в техзадании.
Старт прогулки начнется с 7:00 и продлится до 11:00. Финишировать участники должны до 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU