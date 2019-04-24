В Екатеринбурге посадили гаишника, за взятку отпустившего пьяного водителя
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС Роману Куткину. Его признали виновным в получении взятки.
Будучи в должности старшего инспектора дорожно-патрульной службы подсудимый остановил на улице Библиотечная машину под управлением автоледи. С документами у женщины все оказалось в порядке, но сама водитель была пьяна.
- Женщина, опасаясь привлечения к административной ответственности ввиду употребления накануне алкоголя, предложила Куткину взятку в размере 30 тысяч рублей за несоставление протокола, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.- На предложение женщины Куткин ответил согласием, получив деньги лично.
Нарушение так и осталось бы безнаказанным, если бы не очевидец. Свидетель сообщил о даче и получении взятки в полицию.
Суд приговорил Романа Куткина к трем годам колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU