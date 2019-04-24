В Екатеринбурге посадили гаишника, за взятку отпустившего пьяного водителя

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-24T08:06:30+03:00

За решеткой мужчина проведет три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС Роману Куткину. Его признали виновным в получении взятки.

Будучи в должности старшего инспектора дорожно-патрульной службы подсудимый остановил на улице Библиотечная машину под управлением автоледи. С документами у женщины все оказалось в порядке, но сама водитель была пьяна.

- Женщина, опасаясь привлечения к административной ответственности ввиду употребления накануне алкоголя, предложила Куткину взятку в размере 30 тысяч рублей за несоставление протокола, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.- На предложение женщины Куткин ответил согласием, получив деньги лично.

Нарушение так и осталось бы безнаказанным, если бы не очевидец. Свидетель сообщил о даче и получении взятки в полицию.

Суд приговорил Романа Куткина к трем годам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU