Приложение от «БКС Брокер» установило более 500 тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-24T07:44:01+03:00

Инструмент предназначен для покупки ценных бумаг и валюты по биржевому курсу

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Мобильные приложения для инвестиций и трейдинга в последние два-три года набирают обороты – все большее число людей имеет мобильного брокера в своем телефоне. Количество пользователей, установивших онлайн платформу «Мой Брокер» от «БКС Брокер», превысило 500 тысяч человек.

Для удобства пользователей в мобильном приложении были запущены стоп-заявки.

- Функционал приложения «БКС Брокер» постоянно развивается, – отметил Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер». Недавно был подключены новые опции: стоп-лосс, с помощью которой клиент дает поручение на продажу бумаг в случае неблагоприятной динамики цен и тэйк профит, которая фиксирует не убытки, а прибыль трейдера. Стоп-заявки можно выставлять, даже если торги на бирже по этому инструменту закрыты.

Инструмент предназначен для покупки ценных бумаг и валюты по биржевому курсу. Среди возможностей - открытие счета онлайн, анализа ивестпортфеля, инвестиционные новости, биржевой тренер для начинающих и сервис «Инвестидеи», на котором авторы-трейдеры продают свои наработки, более 70% из которых на практике оказались прибыльными.

С начала работы приложения в декабре 2015 года, пользователи совершили более 2,7 млн сделок общей суммой на 800 млрд рублей.

«БКС Брокер» уверенно держит лидерскую позицию на Московской бирже. К слову, около 85% активных клиентов, совершающих сделки на Московской бирже через БКС, используют приложение «Мой брокер».

ИСТОЧНИК KP.RU