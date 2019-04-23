Екатеринбург отпразднует День Победы с включенными фонтанами

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-23T17:50:04+03:00

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В Екатеринбурге в этом году городские фонтаны хотят включить на неделю раньше обычного срока. Таким образом, если позволит погода, День Победы горожане отпразднуют вместе с включенными фонтанами.

Для запуска сезона работы фонтанов нужно, чтобы по ночам не было минусовых температур. Синоптики в свою очередь обещают в первой половине мая теплую, хоть временами и дождливую погоду.

Если все получится с метеоусловиями, то фонтаны будут включать по привычному графику с 9 утра до 22 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU