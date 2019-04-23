Мэр Екатеринбурга займется профилактикой экстремизма в городе

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-23T17:15:32+03:00

В этом ему поможет первый заместитель

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский возглавил только что созданную межведомственную комиссию по профилактике экстремизма. Его заместителем в документе значится первый вице-мэр города Александр Высокинский.

В задачи комиссии входит принятие решение по работе городских и районных чиновников по реализации мер профилактики экстремизма. Члены комиссии займутся подготовкой рекомендаций по данному вопросу, а также будут анализировать эффективность мер.

Также в состав комиссии включили исполняющего обязанности руководителя правового департамента мэрии Александр Громут, начальник управления здравоохранения Денис Демидов, руководитель департамента внутренней политики Михаил Коробельников, глава департамента образования Екатерина Сибирцева и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU