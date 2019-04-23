2019-04-23T17:15:32+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга займется профилактикой экстремизма в городе

В этом ему поможет первый заместитель
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Мэр города сам возглавил новую комиссиюМэр города сам возглавил новую комиссиюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский возглавил только что созданную межведомственную комиссию по профилактике экстремизма. Его заместителем в документе значится первый вице-мэр города Александр Высокинский.

В задачи комиссии входит принятие решение по работе городских и районных чиновников по реализации мер профилактики экстремизма. Члены комиссии займутся подготовкой рекомендаций по данному вопросу, а также будут анализировать эффективность мер.

Также в состав комиссии включили исполняющего обязанности руководителя правового департамента мэрии Александр Громут, начальник управления здравоохранения Денис Демидов, руководитель департамента внутренней политики Михаил Коробельников, глава департамента образования Екатерина Сибирцева и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбург отпразднует День Победы с включенными фонтанами
Мэрия Екатеринбурга презентует себя на ИННОПРОМе за 4 миллиона рублей
Новый маршрут: в Екатеринбурге планируют запустить электричку до Академического и Широкой Речки
На Урале восьмиклассник на краденой тележке из магазина похитил ограду мемориала
Уральской Ночи музыки быть: в Екатеринбурге прошло первое совещание оргкомитета
Вернем 90-е: депутат придумал способ борьбы с торговыми сетями в Екатеринбурге
Для ветеранов Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам участия в Дне Победы
Центр Екатеринбурга лишится главной парковки из-за Пасхальной ярмарки
На Урале аферист уговорил пассию заложить квартиру, чтобы купить оптовую партию венков
Мэрия Екатеринбурга не смогла израсходовать два миллиарда рублей из бюджета
В аэропорту Кольцово задержали пассажира с нелегальными цесарками
Уралец, зарезавший по пьяни трех друзей, получил пожизненный срок
Расспросили о военном детстве и обокрали: на Урале ищут соцработников, наживающихся на стариках
Клещи массово атакуют уральцев с приходом тепла
Центр Екатеринбурга перекроют из-за очередной репетиции Парада Победы
На Урале у строительной фирмы за долги забрали Lexus
В Екатеринбурге изменят место построения «Бессмертного полка»
Один погибший, двое в больнице: на Кольцовском тракте Land Cruiser протаранил сломавшийся ВАЗ
Индустриальное наследие Урала: чиновники придумали, как завлечь туристов в Нижний Тагил
Из Екатеринбурга запускают прямой автобусный рейс до Сибая
Парки Екатеринбурга начинают зачищать от клещей
Все совсем не «охрюнительно»: в Екатеринбурге на известного застройщика завели дело из-за рекламы
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии