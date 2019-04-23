Мэр Екатеринбурга займется профилактикой экстремизма в городе
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский возглавил только что созданную межведомственную комиссию по профилактике экстремизма. Его заместителем в документе значится первый вице-мэр города Александр Высокинский.
В задачи комиссии входит принятие решение по работе городских и районных чиновников по реализации мер профилактики экстремизма. Члены комиссии займутся подготовкой рекомендаций по данному вопросу, а также будут анализировать эффективность мер.
Также в состав комиссии включили исполняющего обязанности руководителя правового департамента мэрии Александр Громут, начальник управления здравоохранения Денис Демидов, руководитель департамента внутренней политики Михаил Коробельников, глава департамента образования Екатерина Сибирцева и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU