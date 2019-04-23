2019-04-23T16:14:23+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга презентует себя на ИННОПРОМе за 4 миллиона рублей

Успехи в работе чиновников будут транслировать на видеостене
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Выставка традиционно пройдет в первой половине июляВыставка традиционно пройдет в первой половине июляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Екатеринбурга потратит на собственное участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ 4, 3 миллиона рублей. Информация об этом размещена сегодня на официальном сайте госзакупок.

Экспозиция разместится на двух этажах комплекса "Екатеринбург-ЭКСПО". Фото: официальная документация проекта

Экспозиция разместится на двух этажах комплекса "Екатеринбург-ЭКСПО". Фото: официальная документация проекта

За эти деньги для чиновников оборудуют большую экспозицию на площади в 176 «квадратов» в формате «остров» - к стендам можно будет подойти с четырех сторон. На площадке оборудуют видеоэкран. Победитель аукциона, прием заявок на который завершится 22 мая, должен будет представить не меньше трех концепций оформления выставочной площади для администрации города. При создании концепции нужно учитывать нестандартный дизайн, натуралистичность и инновационность.

Схема размещения стендов на выставке. Фото: официальная документация проекта

Схема размещения стендов на выставке. Фото: официальная документация проекта

Смонтировать павильон нужно будет с 3 по 6 июля, а сама выставка пройдет с 8 по 11 июля.

Экспозиция города разместится на двух этажах – на первом будет презентация, а на втором – зона переговоров с потенциальными инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Екатеринбурга займется профилактикой экстремизма в городе
Новый маршрут: в Екатеринбурге планируют запустить электричку до Академического и Широкой Речки
На Урале восьмиклассник на краденой тележке из магазина похитил ограду мемориала
Уральской Ночи музыки быть: в Екатеринбурге прошло первое совещание оргкомитета
Вернем 90-е: депутат придумал способ борьбы с торговыми сетями в Екатеринбурге
Для ветеранов Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам участия в Дне Победы
Центр Екатеринбурга лишится главной парковки из-за Пасхальной ярмарки
На Урале аферист уговорил пассию заложить квартиру, чтобы купить оптовую партию венков
Мэрия Екатеринбурга не смогла израсходовать два миллиарда рублей из бюджета
В аэропорту Кольцово задержали пассажира с нелегальными цесарками
Уралец, зарезавший по пьяни трех друзей, получил пожизненный срок
Расспросили о военном детстве и обокрали: на Урале ищут соцработников, наживающихся на стариках
Клещи массово атакуют уральцев с приходом тепла
Центр Екатеринбурга перекроют из-за очередной репетиции Парада Победы
На Урале у строительной фирмы за долги забрали Lexus
В Екатеринбурге изменят место построения «Бессмертного полка»
Один погибший, двое в больнице: на Кольцовском тракте Land Cruiser протаранил сломавшийся ВАЗ
Индустриальное наследие Урала: чиновники придумали, как завлечь туристов в Нижний Тагил
Из Екатеринбурга запускают прямой автобусный рейс до Сибая
Парки Екатеринбурга начинают зачищать от клещей
Все совсем не «охрюнительно»: в Екатеринбурге на известного застройщика завели дело из-за рекламы
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии