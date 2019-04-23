Мэрия Екатеринбурга презентует себя на ИННОПРОМе за 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-23T16:14:23+03:00

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Мэрия Екатеринбурга потратит на собственное участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ 4, 3 миллиона рублей. Информация об этом размещена сегодня на официальном сайте госзакупок.

Экспозиция разместится на двух этажах комплекса "Екатеринбург-ЭКСПО". Фото: официальная документация проекта

За эти деньги для чиновников оборудуют большую экспозицию на площади в 176 «квадратов» в формате «остров» - к стендам можно будет подойти с четырех сторон. На площадке оборудуют видеоэкран. Победитель аукциона, прием заявок на который завершится 22 мая, должен будет представить не меньше трех концепций оформления выставочной площади для администрации города. При создании концепции нужно учитывать нестандартный дизайн, натуралистичность и инновационность.

Схема размещения стендов на выставке. Фото: официальная документация проекта

Смонтировать павильон нужно будет с 3 по 6 июля, а сама выставка пройдет с 8 по 11 июля.

Экспозиция города разместится на двух этажах – на первом будет презентация, а на втором – зона переговоров с потенциальными инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU