Новый маршрут: в Екатеринбурге планируют запустить электричку до Академического и Широкой Речки

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-23T15:46:39+03:00

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В Екатеринбурге проект «Городская электричка» появились перспективы. В ближайшие годы (о конкретных датах пока говорить рано) электропоезд может связать окраинные микрорайоны Академический и Широкая Речка с остальными районами уральской столицы.

Эта информация появилась после встречи главы Екатеринбурга Александра Высокинского и нового начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова.

Власти и железнодорожники рассматривают в качестве перспективного кольцевой маршрут, куда будет включен Юго-Западный обход Екатеринбурга, он охватит микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая Речка и выйдет на Большой Конный полуостров на берегу Верх-Исетского пруда недалеко от Зеленого острова.

Почему именно городской электропоезд? Это один из самых удобных видов городского транспорта - не привязан к пробкам на дорогах и ходит четко по расписанию. Может перевозить одновременно больше 1 тысячи человек. Соединяет большие расстояния.

Из-за роста численности населения в городах-спутниках Екатеринбурга власти уральской столицы планируют обсудить курсирование городского электропоезда между областным центром, Березовским и Среднеуральском.

ИСТОЧНИК KP.RU