На Урале восьмиклассник на краденой тележке из магазина похитил ограду мемориала

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-23T15:47:51+03:00

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Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемых в краже ограды мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.

В дежурную часть позвонила женщина и сказала, что по улице Латвийской двое приятелей везут на продуктовой тележке фрагмент чугунного ограждения. Горожанка потребовала от молодых людей вернуть ее в магазин, а когда на ее просьбу не последовало реакции, вызвала полицию. Но к этому времени злоумышленники бросили «добычу» и сбежали.

Оказалось, что часть ограждения принадлежит мемориалу жителям Октябрьского района, погибшим во время Великой Отечественной войны. А похитителями оказались 15-летний подросток и его 20-летний приятель.

- Как пояснили сами задержанные, они похитили четыре пролета ограждения и сдали их в пункт приема металла за 1500 рублей. При осмотре указанного пункта приема похищенные ограждения были обнаружены и изъяты. Опрошенный полицейскими приемщик пояснил, что молодые люди сдали металлические ограждения весом 105 кг, которые, по их утверждению, им отдали знакомые за ненадобностью, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

На подельников завели уголовное дело. Приятелям грозит крупный штраф, исправительные работы или реальное лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU