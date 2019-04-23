Уральской Ночи музыки быть: в Екатеринбурге прошло первое совещание оргкомитета

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-23T15:49:27+03:00

На музыкальном фестивале будет более 70 площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Долгое время проведение Ural Music Night в Екатеринбурге было под большим вопросом. Оргкомитет фестиваля, городские и областные власти никак не могли сесть за стол переговоров и утвердить план мероприятия.

И вот, наконец, лед тронулся. Сегодня состоялась долгожданное первое рабочее совещание чиновников и артистов. В совещании также приняли участие представители Министерства культуры, МВД, МЧС, Министерства общественной безопасности, Министерства инвестиций и развития, Министерства международных и внешнеэкономических связей, Министерства здравоохранения.

Руководитель фестиваля Евгений Горенбург представил проект программы Ural Music Night, карту размещения и концепцию 73 площадок.

- Заместитель губернатора Павел Креков заявил, что обсуждение важности

и значимости «Уральской Ночи музыки» бессмысленно. Это факт, очевидный всем.

Помимо материальной поддержки - гранта губернатора Свердловской области и гранта

Министерства инвестиций Свердловской области - правительство обещало оказать

максимальное организационное содействие фестивалю, в том числе поддержку в поиске

новых спонсоров и партнеров проекта, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Международный мультижанровый музыкальный фестиваль Ural Music Night состоится

28 июня. Среди главных звезд - Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma (США), Jazzrausch

BigBand (Германия), Иван Бессонов.

ИСТОЧНИК KP.RU