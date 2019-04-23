Уральской Ночи музыки быть: в Екатеринбурге прошло первое совещание оргкомитета
Долгое время проведение Ural Music Night в Екатеринбурге было под большим вопросом. Оргкомитет фестиваля, городские и областные власти никак не могли сесть за стол переговоров и утвердить план мероприятия.
И вот, наконец, лед тронулся. Сегодня состоялась долгожданное первое рабочее совещание чиновников и артистов. В совещании также приняли участие представители Министерства культуры, МВД, МЧС, Министерства общественной безопасности, Министерства инвестиций и развития, Министерства международных и внешнеэкономических связей, Министерства здравоохранения.
Руководитель фестиваля Евгений Горенбург представил проект программы Ural Music Night, карту размещения и концепцию 73 площадок.
- Заместитель губернатора Павел Креков заявил, что обсуждение важности
и значимости «Уральской Ночи музыки» бессмысленно. Это факт, очевидный всем.
Помимо материальной поддержки - гранта губернатора Свердловской области и гранта
Министерства инвестиций Свердловской области - правительство обещало оказать
максимальное организационное содействие фестивалю, в том числе поддержку в поиске
новых спонсоров и партнеров проекта, - рассказали в пресс-службе фестиваля.
Международный мультижанровый музыкальный фестиваль Ural Music Night состоится
28 июня. Среди главных звезд - Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma (США), Jazzrausch
BigBand (Германия), Иван Бессонов.
ИСТОЧНИК KP.RU