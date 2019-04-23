Вернем 90-е: депутат придумал способ борьбы с торговыми сетями в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-23T15:51:03+03:00

Для этого он предложил размещать на улицах больше ларьков

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Скандально известный депутат Гордумы Екатеринбурга Александр Колесников на 14-м заседании народных избранников предложил разрешить предпринимателям ставить киоски и ларьки в любом удобном месте. В свою очередь, чиновникам Колесников предложил отменить утвержденную схему размещения нестационарных объектов торговли в городе. Увеличение числа киосков, по мнению народного избранника, приведет к пополнению бюджета.

- Было же такое раньше, и бюджет пополнялся. Почему отказались от этой практики? Не надо нам эту схему. Целый город сидит и думает, как ее обойти. Мы уже убедились, что она не работает. Не надо создавать преимущества торговым сетям. Рынок сам себя отрегулирует, - заявил депутат.

По его мнению, в 1990-е годы даже пешеходная зона улицы Вайнера была заставлена ларьками и здесь активно велась торговля.

В ответ председатель Комитета по товарному рынку Елена Чернышева подчеркнула, что если дать свободу бизнесменам, то киосками заставят даже площадь 1905 года, а также большую часть центральных улиц, где есть большой пешеходный трафик.

Отметим, что мэрия Екатеринбурга проводит политику сокращения количества нестационарных объектов торговли на улицах города. Они почти исчезнут из центральной части мегаполиса. В качестве альтернативы предпринимателям предложили окраины города, однако туда переезжать согласны далеко не все владельцы ларьков.

Ранее депутат Александр Колесников прославился тем, что назвал журналистов «бестолочами».

ИСТОЧНИК KP.RU