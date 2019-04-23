Для ветеранов Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам участия в Дне Победы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-23T15:52:58+03:00

Дополнительные консультации можно получить в районных Администрациях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задавать интересующие вопросы можно с 22 апреля по 9 мая

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В Екатеринбурге начала работу «горячая линия» для ветеранов Великой Отечественной войны. Специалисты будут консультировать пожилых людей по вопросам участия в праздничных мероприятиях, адресного поздравления, диспансеризации и обследования жилищных условий.

- Позвонив на горячую линию, можно получить консультацию относительно любых вопросов, касающихся ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в уральской столице вне зависимости от того, участвуют ли они в самих праздничных мероприятиях или принимают поздравления дома, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Задать вопросы можно по телефонам:

- 304-24-00 (22-25 апреля и 6, 7, 8 мая 09:00 - 17:30);

- 304-24-09 (22-25 апреля и 6, 7, 8 мая 09:00 - 17:30);

- 8-902-409-25-97 (с 22 апреля по 9 мая 9:00 - 21:00)

- 8-902-409-29-17 (с 22 апреля по 9 мая 9:00 - 21:00).

Кроме того, дополнительно открыты местные горячие линии в каждой районной администрации.

- администрация Верх-Исетского района 371-13-42 (22-25 апреля и 6, 7, 8 мая 09:00 - 17:30);

- администрация Железнодорожного района 304-79-00 (время работы: с 9:00 до 18:00 (в рабочие дни); с 8:00 до 20:00 (в праздничные дни));

- администрация Кировского района 374-89-28(с 15 апреля по 10 мая 10:00 до 16:00);

- администрация Ленинского района 376-46-96 (рабочие дни: понедельник-четверг 09:00 - 18:00, пятница 09:00 - 17:00), 376-30-70 (праздничные дни 10:00 - 16:00);

- администрация Октябрьского района 8-912-63-01-047, 8-922-16-94-507 (с 22 апреля по 9 мая, 10:00 - 17:00);

- администрация Орджоникидзевского района 304-24-92 (рабочие дни с 9:00 до 18:00), 304-25-00 (выходные и праздничные дни 08:00 - 20:00);

- администрация Чкаловского района 210-13-64 (рабочие дни 9:00 - 18:00), 257-02-81(выходные и праздничные дни 10:00 - 16:00).

ИСТОЧНИК KP.RU