2019-04-23T15:53:44+03:00
Общество

Центр Екатеринбурга лишится главной парковки из-за Пасхальной ярмарки

Торговлю развернут в ближайшие выходные
Лев ИСТОМИН
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На ярмарке представят праздничную продукциюНа ярмарке представят праздничную продукциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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27 и 28 апреля на площади 1905 года в Екатеринбурге развернется большая Пасхальная ярмарка. Из-за этого здесь будет закрыта парковка.

Жителям уральской столицы представят молочные изделия, мясные продукты, рыбу, фрукты, овоща и сладости местного производства. Тут же посетители смогут выбрать и пасхальную продукцию - куличи, чаи и пироги.

Работать ярмарка будет с 9 до 16:30 часов. А сама парковка будет закрыта с 19 часов 26 апреля и до 18 часов 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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