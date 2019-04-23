На Урале аферист уговорил пассию заложить квартиру, чтобы купить оптовую партию венков

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-23T15:55:12+03:00

Мужчина уверял, что все обязательства по раскрутке бизнеса возьмет на себя

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В Екатеринбурге задержали мошенника, который обманным путем отобрал у местной жительницы квартиру.

Действовал мужчина целенаправленно. Для этого он познакомился с одинокой молодой женщиной, а спустя месяц общения предложил ей открыть совместный бизнес по продаже ритуальных венков.

Стартового капитала у пары не было, и находчивый новый друг предложил потерпевшей оформить договор займа под залог ее квартиры. При этом аферист убедил женщину, что все обязательства по заключенному договору и раскрутку собственного дела возьмет на себя.

Идея показалась женщине привлекательной. Несчастная думала, что наконец перестанет перебиваться случайными заработками и погасит долги по «коммуналке».

- Будучи не осведомленной о преступных намерениях обвиняемого и доверяя ему как надежному партнеру, женщина оформила заем в размере 1 миллиона рублей. Далее, по договоренности, она передала злоумышленнику 840 тысяч, оставшуюся сумму женщина потратила на оплату долга ЖКХ, первый платеж по договору займа и личные нужды. Обвиняемый, в свою очередь, скрылся, потратив деньги по своему усмотрению, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В настоящее время аферист задержан, ему грозит до 10 лет колонии. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU