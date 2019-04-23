Мэрия Екатеринбурга не смогла израсходовать два миллиарда рублей из бюджета

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-23T15:56:25+03:00

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Во вторник, 23 апреля, депутаты Гордумы Екатеринбурга заслушали отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год. Об этом народным избранникам рассказала начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева.

По ее словам, расходная часть муниципальной казны исполнена на 96 %. Чиновники освоили 42,1 миллиарда рублей, хотя изначально планировали истратить на городские нужды 43,8 миллиарда рублей.

После вопросов от депутатов главе профильного департамента, депутаты выяснили, что недофинансированной оказалась программа развития транспорта и городского хозяйства. В частности, 188 миллионов рублей не было потрачено на проект по строительству линии скоростного трамвая, который свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Это связано с отсутствием проектной документации.

На заседании было озвучено, что за год процесс исполнения бюджета дважды проверял городская Счетная палата, но существенных недостатков не выявила. По словам Анны Турунцевой, сэкономленные в бюджете средства перешли в казну нынешнего года.

В итоге отчет начальника департамента депутаты приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU