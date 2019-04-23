Расспросили о военном детстве и обокрали: на Урале ищут соцработников, наживающихся на стариках

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-23T10:09:08+03:00

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Пока одни в преддверии 9 Мая активно готовят поздравления и подарки для ветеранов, другие пользуются доверием пожилых людей в своим корыстных целях.

В Артемовском разыскивают двух женщин, которые прикинувшись социальными работниками, обокрали нескольких пенсионеров.

Фото: ОМВД по Артемовскому району

Одной их жертв стала пожилая женщина, проживающая по улице Заводская. Якобы сотрудники социальной службы рассказали 82-летней пенсионерке о льготах и подарках, которые ей положены как «ребенку войны» и даже записали рассказ о военном детстве. А после их ухода хозяйка обнаружила пропажу денег. Аналогичная ситуация произошла в тот же день в доме по улице Чайкиной.

Фото: ОМВД по Артемовскому району

- Обе женщины были славянской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, - говорится в ориентировке, рост 151-160 сантиметров, - Одна из женщин была одета в джинсовую куртку на молнии, светло-синие джинсы, белую футболку, черные кроссовки на платформе. Ее подельница была в очках, темной вязаной шапке, темной куртке и брюках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этих женщинах, просят сообщить в дежурную часть ОМВД по Артемовскому району по телефону (34363)-2-12-02.

ИСТОЧНИК KP.RU