2019-04-23T08:56:20+03:00
Общество

На Урале у строительной фирмы за долги забрали Lexus

Чтобы не потерять машину, компания некоторое время прятала ее в соседнем дворе
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Екатеринбурге приставы оставили без транспорта целую строительную компанию.

Фирма занималась возведением жилых и нежилых зданий, но то ли дела не шли в гору, то ли взяла верх жадность, но руководство долгое время не платило налоги, не делало отчисления в Пенсионный фонд, а также "забыло" о переводах Невельскому Морскому Торговому порту, и Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования. В общей сложности предприятие задолжало 12 миллионов рублей.

- У самого должника, согласно ответу из Росреестра, отсутствует недвижимое имущество на которое возможно было обратить взыскание. Тогда было решено арестовать имеющийся в собственности Lexus LX450D, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Расставаться с иномаркой должник не хотел. Первое время фирма прятала автомобиль в соседних дворах, а когда «пропажа» все же обнаружилась, отказалась отдавать приставам ключи.

Тем не менее, Lexus с помощью автоэвакуатора был изъят и передан на ответственное хранение представителю специализированной организации.

В ближайшее время машину оценят и отправят на реализацию в ТО Росимущество, если, конечно, владелец в ближайшее время не погасить долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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