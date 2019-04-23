На Урале у строительной фирмы за долги забрали Lexus
В Екатеринбурге приставы оставили без транспорта целую строительную компанию.
Фирма занималась возведением жилых и нежилых зданий, но то ли дела не шли в гору, то ли взяла верх жадность, но руководство долгое время не платило налоги, не делало отчисления в Пенсионный фонд, а также "забыло" о переводах Невельскому Морскому Торговому порту, и Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования. В общей сложности предприятие задолжало 12 миллионов рублей.
- У самого должника, согласно ответу из Росреестра, отсутствует недвижимое имущество на которое возможно было обратить взыскание. Тогда было решено арестовать имеющийся в собственности Lexus LX450D, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Расставаться с иномаркой должник не хотел. Первое время фирма прятала автомобиль в соседних дворах, а когда «пропажа» все же обнаружилась, отказалась отдавать приставам ключи.
Тем не менее, Lexus с помощью автоэвакуатора был изъят и передан на ответственное хранение представителю специализированной организации.
В ближайшее время машину оценят и отправят на реализацию в ТО Росимущество, если, конечно, владелец в ближайшее время не погасить долги.
ИСТОЧНИК KP.RU