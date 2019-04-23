В Екатеринбурге изменят место построения «Бессмертного полка»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-23T08:30:14+03:00

В новом формате акция пройдет уже в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улица Толмачева уже не может вместить всех желающих приняь участие в акции

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Мэр Екатеринбурга предложил пересмотреть логистику акции «Бессмертный полк». Об этом Александр Высокинский уже сообщил организаторам акции.

Несколько лет назад, когда количество участников мероприятия не превышало нескольких десятков тысяч человек, местом сбора успешно выступала улица Толмачева. Но сегодня, когда в строй встают более полутора сотен тысяч участников, организация построения становится все сложнее.

Глава города предложил собираться на улице Московской или Репина, сделав направление движения противоположным тому, по которому следует «Бессмертный полк» сегодня.

- Последний вариант даст возможность его участникам не только отдать дань памяти тем, кто принес мир нашей земле, но и на финальном отрезке увидеть сам парад войск, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, новый маршрут движения позволит «однополчанам» выйти к месту размещения основных праздничных площадок – Историческому скверу, площади 1905 года и улице Пушкина, - пояснили в пресс-службе мэрии.

В новом формате акция пройдет уже в следующем году. А в этом году сбор для всех, кто хочет встать под знамена «Бессмертного полка», традиционно состоится на перекрестке Толмачева-Первомайская с 9:00 до 10:00 и на перекрестке Толмачева-Дзержинского с 10:00 до 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU