2019-04-22T18:57:32+03:00
Общество

Индустриальное наследие Урала: чиновники придумали, как завлечь туристов в Нижний Тагил

Поток подрастет со 120 до 900 тысяч человек
Лев ИСТОМИН
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Главный музейный комплекс города отреставрируют. Фото: Лев ИстоминГлавный музейный комплекс города отреставрируют. Фото: Лев Истомин
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Второй по величине уральский город Нижний Тагил планируют превратить в настоящий туристический центр для гостей со всей России и из других стран. Поток туристов до 300-летия города чиновники планируют увеличить со 120 до 900 тысяч человек в год. Такие планы озвучили власти города во время встречи с министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой.

Представитель регионального правительства в ходе визита в Тагил посетила музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и еще два музея. Директор учреждения подчеркнула, что уникальность города заключается в сохранившихся элементах индустриального наследия Урала – металлургический завод, пруд с плотиной и архитектурный комплекс заводоуправления. Эти точки планируют сделать основой концепции индустриального туризма.

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Акценты при реконструкции музейного комплекса сделают на реставрационных работах, а также оснащении его современным мультимедийным оборудованием, которое позволит превратить музейные площадки в интерактивные пространства.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» оборудуют 15 точками осмотра. Все это позволит увеличить туристический поток.

- Тагил может предоставить туристам уникальную возможность увидеть развитие индустрии от истоков до современности. Сейчас крайне важно рассмотреть это проект комплексно, чтобы понимать из каких источников будет финансироваться каждая часть плана, - заявила по итогам визита Виктория Казакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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