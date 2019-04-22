Индустриальное наследие Урала: чиновники придумали, как завлечь туристов в Нижний Тагил
Второй по величине уральский город Нижний Тагил планируют превратить в настоящий туристический центр для гостей со всей России и из других стран. Поток туристов до 300-летия города чиновники планируют увеличить со 120 до 900 тысяч человек в год. Такие планы озвучили власти города во время встречи с министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой.
Представитель регионального правительства в ходе визита в Тагил посетила музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и еще два музея. Директор учреждения подчеркнула, что уникальность города заключается в сохранившихся элементах индустриального наследия Урала – металлургический завод, пруд с плотиной и архитектурный комплекс заводоуправления. Эти точки планируют сделать основой концепции индустриального туризма.
Фото: сайт администрации Нижнего Тагила
Акценты при реконструкции музейного комплекса сделают на реставрационных работах, а также оснащении его современным мультимедийным оборудованием, которое позволит превратить музейные площадки в интерактивные пространства.
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» оборудуют 15 точками осмотра. Все это позволит увеличить туристический поток.
- Тагил может предоставить туристам уникальную возможность увидеть развитие индустрии от истоков до современности. Сейчас крайне важно рассмотреть это проект комплексно, чтобы понимать из каких источников будет финансироваться каждая часть плана, - заявила по итогам визита Виктория Казакова.
ИСТОЧНИК KP.RU