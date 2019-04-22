Из Екатеринбурга запускают прямой автобусный рейс до Сибая
Маршрут соединит несколько крупных городов
Новый рейс запустят с Северного автовокзалаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 4 мая с Северного автовокзала Екатеринбурга запустят регулярный рейс до башкирского Сибая. Поездка в микроавтобусе «Тойота» будет длиться 10 часов 56 минут и обойдется каждому пассажиру в 1,5 тысячи рублей.
Маршрут проляжет через несколько крупных населенных пунктов Челябинской области – Касли, Миасс, Чебаркуль, Учалы, Верхнеуральск и Магнитогорск. Его протяженность составить чуть более 645 километров.
Отметим, что пассажирам с багажом придется доплатить еще 300 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU