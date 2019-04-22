Все совсем не «охрюнительно»: в Екатеринбурге на известного застройщика завели дело из-за рекламы
Самопрезентацию компании посчитали неэтичной
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Региональное управление ФАС завело дело на екатеринбургского застройщика «Атомстройкомплекс» из-за рекламы, в слогане которого содержится слово «охрюнительно». Специалисты по итогам проведенной лингвистической экспертизы пришли к выводу, что в придуманном слове авторы поступились принципами этики.
- Толковые словари русского языка не содержат слово «охрюнительно». Оно образовано путем замены буквы «е» на букву «ю» от слова, в свою очередь которое является эвфемизмом бранного слова, - написано в экспертном заключении.
Лингвисты говорят, что в рекламном слогане застройщика завуалировано непристойное слово.
ИСТОЧНИК KP.RU