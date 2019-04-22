2019-04-22T16:47:56+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии

Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера
Поделиться:
Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
Изменить размер текста:

Пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.

Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ – бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online»

С помощью сервиса доступны следующие функции:

- использование кабинета интернет-бухгалтерии без дополнительной авторизации в личном кабинете;

- автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;

- формирование первичных документов за несколько кликов;

- автоматическое формирование кадровых документов;

- складской и товарный учёт;

- финансовая аналитика;

- автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных;

- ведение учета в «облаке» – для доступа ко всей бухгалтерии нужен только Интернет;

- подключение онлайн касс и CRM систем.

Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных». Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность использования сервиса.

Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc и сервис проверки контрагентов.

В ближайших планах – интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ – бизнес-online» таких сервисов, как юридические онлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Екатеринбурга запускают прямой автобусный рейс до Сибая
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в 1,5 раза
Парки Екатеринбурга начинают зачищать от клещей
Все совсем не «охрюнительно»: в Екатеринбурге на известного застройщика завели дело из-за рекламы
В уральскую колонию в тайнике попытались пронести 70 сотовых телефонов
В Екатеринбурге может появиться музей космоса
На службу в армию в весенний призыв из Екатеринбурга уйдет 1000 новобранцев
Эксперты говорят: прогноз по рейтингам Свердловской области изменен на «позитивный»
Екатеринбуржцев зовут обсудить проект нового квартала ВИЗ-Правобережный
В Екатеринбурге стартовала подготовка к чемпионату мира по боксу
«ЕВРАЗ» поможет администрации Качканара изменить схему горячего водоснабжения города в летний период
В Екатеринбурге задержали «четырнадцатую», усыпанную наркозакладками
В Екатеринбурге за решетку отправили банду, которая превращала автомойки и кафе в казино
У уральца за долги арестовали кроссовер, который он спрятал в соседнем дворе
В Екатеринбурге стартуют испытания теплосетей
Свердловчанка отсудила 400 тысяч за бракованную детскую мебель
УБРиР первым на Урале запустил рекламную кампанию с агентством SETTERS
«Продукты и лавки»: в Екатеринбурге пройдет ярмарка с изделиями, которые сделали заключенные
Власти Талицы заплатят первокласснику 10 тысяч рублей за укус бродячей собаки
«Почта России» начнет доставлять уральцам посылки и письма вплавь
В Сысерти будут судить автоинспектора, который будучи пьяным насмерть сбил пешехода
Волейболистки «Уралочки» выиграли молодежный чемпионат России
В Екатеринбурге спорткар устроил массовое ДТП
Новая рабочая неделя в Екатеринбурге будет теплой и пасмурной