В уральскую колонию в тайнике попытались пронести 70 сотовых телефонов

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-22T16:45:16+03:00

Машина направлялась в ИК-5, что в Нижнем Тагиле. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Они были спрятаны внутри машины под днищем

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Неожиданную находку сделали оперативники исправительной колонии №5, что в Нижнем Тагиле. В автомобиле, который направлялся в учреждение они обнаружили тайник с целым складом сотовых телефонов.

- Из автомобиля,который следовал на режимную территорию, изъяли 70 сотовых телефонов в тайнике, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области.

Сейчас органы дознания выясняют, кто соорудил в машине этот тайник и кому предназначались телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU