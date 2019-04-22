В уральскую колонию в тайнике попытались пронести 70 сотовых телефонов
Они были спрятаны внутри машины под днищем
Машина направлялась в ИК-5, что в Нижнем Тагиле. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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Неожиданную находку сделали оперативники исправительной колонии №5, что в Нижнем Тагиле. В автомобиле, который направлялся в учреждение они обнаружили тайник с целым складом сотовых телефонов.
- Из автомобиля,который следовал на режимную территорию, изъяли 70 сотовых телефонов в тайнике, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области.
Сейчас органы дознания выясняют, кто соорудил в машине этот тайник и кому предназначались телефоны.
ИСТОЧНИК KP.RU