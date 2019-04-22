2019-04-22T16:42:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге может появиться музей космоса

Инициатором проекта стал космонавт Сергей Прокопьев
Маргарита МАХОНИНА
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Взято из аккаунта в Instagram prokopyev_issВзято из аккаунта в Instagram prokopyev_iss
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В Екатеринбурге может появиться музей космоса: такую идею озвучил первый космонавт из столицы Среднего Урала Сергей Прокопьев на встрече с мэром города Александром Высокинским. Глава идею поддержал.

- Александр Высокинский предложил проработать варианты, где музей можно разместить, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – В конце встречи космонавт вручил мэру флаг с изображением герба города, на котором оставили свои автографы все члены экипажа МКС.

Сергей Прокопьев отправился на станцию в июне 2018 года. Он стал первым жителем Екатеринбурга, который побывал в космосе. Во время пребывания на МКС он вместе с коллегой Олегом Артемьевым покинул борт станции на 7 часов 46 минут, успел запустить четыре наноспутника, а также установил антенну для мониторинга миграции диких птиц ICARUS.

20 декабря он вместе с астронавтами Европейского космического агентства Александром Герстоми и NASA высадился в степи Казахстана. Экипаж при посадке на Землю не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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