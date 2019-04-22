На службу в армию в весенний призыв из Екатеринбурга уйдет 1000 новобранцев
По указу Президента России Владимира Путина в весеннюю кампанию армейские ряды пополнят 135 тысяч призывников, порядка 1000 из которых - екатеринбуржцы.
Призыв стартовал 1 апреля. За три недели в военкоматах уральской столицы прошли необходимые процедуры 1272 человека. Часть получили отсрочку, некоторые освобождены от службы, а ряд ребят направлен на дополнительное медицинское обследование.
На данный момент призвано 85 юношей. Первые партии новобранцев уже отправлены на областной сборный пункт, который начал работу 19 апреля.
- В последние годы, в связи с повышением престижа военной службы, в городе наблюдается устойчивая тенденция - все больше ребят желают исполнить конституционный долг и пройти срочную службу в рядах Вооруженных сил. Этому способствует и активная работа по повышению патриотизма у молодых горожан и формированию у них уважения к военной службе, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Завершится призыв 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU