На службу в армию в весенний призыв из Екатеринбурга уйдет 1000 новобранцев

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-22T16:03:53+03:00

Первые партии призывников уже отправлены на областной сборный пункт, который начал работу 19 апреля

Изменить размер текста: A A

По указу Президента России Владимира Путина в весеннюю кампанию армейские ряды пополнят 135 тысяч призывников, порядка 1000 из которых - екатеринбуржцы.

Призыв стартовал 1 апреля. За три недели в военкоматах уральской столицы прошли необходимые процедуры 1272 человека. Часть получили отсрочку, некоторые освобождены от службы, а ряд ребят направлен на дополнительное медицинское обследование.

На данный момент призвано 85 юношей. Первые партии новобранцев уже отправлены на областной сборный пункт, который начал работу 19 апреля.

- В последние годы, в связи с повышением престижа военной службы, в городе наблюдается устойчивая тенденция - все больше ребят желают исполнить конституционный долг и пройти срочную службу в рядах Вооруженных сил. Этому способствует и активная работа по повышению патриотизма у молодых горожан и формированию у них уважения к военной службе, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Завершится призыв 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU