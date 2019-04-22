Эксперты говорят: прогноз по рейтингам Свердловской области изменен на «позитивный»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-22T15:44:57+03:00

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Свердловской области на уровне «BB+». Специалисты изменили его со «стабильного» на «позитивный». По мнению аналитиков, регион имеет хорошие бюджетные показатели и устойчив к долговой нагрузке.

- Рейтинг крупнейшего международного рейтингового агентства - это объективный индикатор финансового состояния Свердловской области, который способствует расширению круга потенциальных инвесторов, - уточнили в Министерстве финансов Свердловской области.

Недавно аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) также изменило прогноз по кредитному рейтингу области со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги региона и его облигаций на уровне А. Такая оценка означает высокий уровень кредитоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU