2019-04-22T15:54:03+03:00
Общество

Екатеринбуржцев зовут обсудить проект нового квартала ВИЗ-Правобережный

Кроме жилых домов, садиков и школ здесь планируют возвести объекты для Универсиады
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Так ВИЗ-Правобережный выглядит сейчас. Фото: пресс-служба «Группа ЛСР»Так ВИЗ-Правобережный выглядит сейчас. Фото: пресс-служба «Группа ЛСР»
Изменить размер текста:

Мэрия Екатеринбурга приглашает горожан обсудить проект планировки нового квартала - ВИЗ-Правобережный. По плану он расположится в пределах улиц Татищева, Юрия Исламова, Металлургов и набережной Верх-Исетского пруда.

Ознакомиться с проектами можно будет в холле 2-го этажа здания администрации с 26 апреля по 17 мая в понедельник- четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00.

Чтобы вносить предложения и замечания участникам необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно на официальном сайте Екатеринбурга; в письменной форме в Департаменте архитектуры или через запись в книге учета посетителей экспозиции проектов в мэрии.

- Участники представляют ФИО, дату рождения, адрес места жительства - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц с приложением подтверждающих документов, - пояснили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Екатеринбурга запускают прямой автобусный рейс до Сибая
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в 1,5 раза
Парки Екатеринбурга начинают зачищать от клещей
Все совсем не «охрюнительно»: в Екатеринбурге на известного застройщика завели дело из-за рекламы
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
В уральскую колонию в тайнике попытались пронести 70 сотовых телефонов
В Екатеринбурге может появиться музей космоса
На службу в армию в весенний призыв из Екатеринбурга уйдет 1000 новобранцев
Эксперты говорят: прогноз по рейтингам Свердловской области изменен на «позитивный»
В Екатеринбурге стартовала подготовка к чемпионату мира по боксу
«ЕВРАЗ» поможет администрации Качканара изменить схему горячего водоснабжения города в летний период
В Екатеринбурге задержали «четырнадцатую», усыпанную наркозакладками
В Екатеринбурге за решетку отправили банду, которая превращала автомойки и кафе в казино
У уральца за долги арестовали кроссовер, который он спрятал в соседнем дворе
В Екатеринбурге стартуют испытания теплосетей
Свердловчанка отсудила 400 тысяч за бракованную детскую мебель
УБРиР первым на Урале запустил рекламную кампанию с агентством SETTERS
«Продукты и лавки»: в Екатеринбурге пройдет ярмарка с изделиями, которые сделали заключенные
Власти Талицы заплатят первокласснику 10 тысяч рублей за укус бродячей собаки
«Почта России» начнет доставлять уральцам посылки и письма вплавь
В Сысерти будут судить автоинспектора, который будучи пьяным насмерть сбил пешехода
Волейболистки «Уралочки» выиграли молодежный чемпионат России
В Екатеринбурге спорткар устроил массовое ДТП
Новая рабочая неделя в Екатеринбурге будет теплой и пасмурной