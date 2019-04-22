Екатеринбуржцев зовут обсудить проект нового квартала ВИЗ-Правобережный

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-22T15:54:03+03:00

Кроме жилых домов, садиков и школ здесь планируют возвести объекты для Универсиады

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Мэрия Екатеринбурга приглашает горожан обсудить проект планировки нового квартала - ВИЗ-Правобережный. По плану он расположится в пределах улиц Татищева, Юрия Исламова, Металлургов и набережной Верх-Исетского пруда.

Ознакомиться с проектами можно будет в холле 2-го этажа здания администрации с 26 апреля по 17 мая в понедельник- четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00.

Чтобы вносить предложения и замечания участникам необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно на официальном сайте Екатеринбурга; в письменной форме в Департаменте архитектуры или через запись в книге учета посетителей экспозиции проектов в мэрии.

- Участники представляют ФИО, дату рождения, адрес места жительства - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц с приложением подтверждающих документов, - пояснили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU