2019-04-22T15:48:31+03:00
Спорт

В Екатеринбурге стартовала подготовка к чемпионату мира по боксу

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Соревнования пройдут в "Экспо-центре"Соревнования пройдут в "Экспо-центре"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург получил право на проведение осенью этого года чемпионата мира по боксу среди мужчин. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о начале подготовительной работы.

- Принять предложение общероссийской общественной организации «Федерация бокса России» и провести с 7 по 21 сентября 2019 года на территории Свердловской области чемпионат по боксу среди мужчин, - говорится в документе.

В первую очередь был создан организационный комитет, который займется медицинской рекламной кампанией перед чемпионатом и обеспечением безопасности и медицинской помощи во время соревнований.

Председателем Комитета стал сам глава региона. Кроме него, в оргкомитет вошли еще 24 человека, среди которых заместитель губернатора Павел Креков, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и олимпийский чемпион - боксер Егор Мехонцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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