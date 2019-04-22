В Екатеринбурге стартовала подготовка к чемпионату мира по боксу

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-22T15:48:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбург получил право на проведение осенью этого года чемпионата мира по боксу среди мужчин. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о начале подготовительной работы.

- Принять предложение общероссийской общественной организации «Федерация бокса России» и провести с 7 по 21 сентября 2019 года на территории Свердловской области чемпионат по боксу среди мужчин, - говорится в документе.

В первую очередь был создан организационный комитет, который займется медицинской рекламной кампанией перед чемпионатом и обеспечением безопасности и медицинской помощи во время соревнований.

Председателем Комитета стал сам глава региона. Кроме него, в оргкомитет вошли еще 24 человека, среди которых заместитель губернатора Павел Креков, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и олимпийский чемпион - боксер Егор Мехонцев.

ИСТОЧНИК KP.RU