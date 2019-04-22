2019-04-22T15:51:25+03:00
Экономика

«ЕВРАЗ» поможет администрации Качканара изменить схему горячего водоснабжения города в летний период

Эксперимент продлится 10 дней, после этого будет проведен анализ качества горячей воды и объем ее подачи в жилые районы
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Качканарская ТЭЦ. Фото: предоставлено холдингом ЕВРАЗКачканарская ТЭЦ. Фото: предоставлено холдингом ЕВРАЗ
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«ЕВРАЗ» поможет администрации Качканара изменить схему горячего водоснабжения жителей в летний период, что позволит обеспечить горячей водой даже самые отдаленные дома и повысить качество жизни горожан.

В конце отопительного сезона Качканарская ТЭЦ начнет подавать горячую воду в дома по новой циркуляционной схеме. Эксперимент продлится 10 дней, после этого будет проведен анализ качества горячей воды и объем ее подачи в жилые районы. Если эксперимент пройдет удачно, ТЭЦ продолжит работу по такой схеме в постоянном режиме.

Разработкой оптимальных режимов системы теплоснабжения Качканара занимается рабочая группа, созданная по инициативе главы Андрея Ярославцева. В нее вошли представители администрации Качканара, энергетики ЕВРАЗа, ГорЭнерго. Благодаря работе группы создана электронная схема теплоснабжения городского округа, определены узкие места, требующие улучшений. В 2018 году в городе уже была отрегулирована подача теплоснабжения в район «Юг», в 2019 году будет проведена его наладка в районе «Север».

Мероприятия по улучшению теплоснабжения в Качканаре были внесены в соглашение о сотрудничестве «ЕВРАЗа» и администрации Качканарского городского округа.

- Мы готовы изменить режимы Качканарской ТЭЦ и направить финансирование на проведение эксперимента и на переход на работу по данной схеме в постоянном режиме, - отметил вице-президент «ЕВРАЗа», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Для нас важно, чтобы в Качканаре улучшилось качество теплоснабжения и уровень обеспечения качканарцев горячей водой.

- «ЕВРАЗ» выполняет все взятые на себя обязательства по улучшению качества жизни в Качканаре, - отметил глава Качканара Андрей Ярославцев, - я считаю, очень важно, чтобы даже в самые отдаленные дома подавалась горячая вода соответствующей температуры.

В феврале 2019 года «ЕВРАЗ» подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Качканарского городского округа. При поддержке «ЕВРАЗа» в Качканаре будет построена лыжная база и трассы на 3 - 5 км; разработан проект Дворца единоборств; передана в муниципальную собственность и реконструирована гостиница «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный дом для проживания медиков и учителей, приезжающих в Качканар; разработан оптимальный режим системы теплоснабжения Качканара; реализован ряд социальных проектов, направленных на развитие Качканарского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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