В Екатеринбурге задержали «четырнадцатую», усыпанную наркозакладками

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-22T12:17:13+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

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Полиция Екатеринбурга задержала очередного подозреваемого в распространении наркотиков. На дублере Сибирского тракта, при въезде в город, правоохранители остановили подозрительный ВАЗ. В машине находились водитель и 26-летний пассажир, который заметно нервничал, а потом вдруг выбросил из карманов свертки, перемотанные изолентой.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

- В ходе проверки в салоне автомобиля на полу были обнаружены еще несколько аналогичных свертков. Кроме того, при осмотре телефона мужчины были выявлены фотографии участков местности одного из близлежащих городов, где по предположениям оперативников, он успел сделать «закладки», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла более 10 упаковок с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство мефедрон массой около 6 граммов.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Задержанный наркокурьер ранее уже был судим за кражу. Свою вину мужчина признал и сам показал места уже сделанных «тайников».

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU