2019-04-22T11:26:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге за решетку отправили банду, которая превращала автомойки и кафе в казино

Мужчина устанавливали в них игровые терминалы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге вынесли приговор пяти мужчинам, которые самовольно устанавливали в общественных заведениях города игровые автоматы. В течение двух лет банда превращала в казино автомойки, кафе и торговые павильоны. В общей сложности осужденные купили и смонтировали 12 электронных терминалов.

- По уголовному делу проведено более 30 обысков по разным адресам в Екатеринбурге, Сухом Логу, Верхней Пышме. Проведены компьютерно-технические судебные экспертизы, согласно заключениям которых оборудование, изъятое у подсудимых, является игровым и предназначено для проведения азартных игр, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Суд приговорил азартных мужчин к реальному лишению свободы на срок от трех до четырех лет с отбыванием в колонии общего режима. Также осужденные должны выплатить штрафы от 300 до 900 тысяч рублей.

- Указанная противоправная деятельность выявлена в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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