У уральца за долги арестовали кроссовер, который он спрятал в соседнем дворе

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-22T10:42:18+03:00

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Житель Новоуральска из-за огромных долгов лишился своего кроссовера Тойта Рав 4. Мужчина купил дорогую иномарку в кредит, но после оформления документов и выдачи денег «забыл» про банк.

Прождав клиента несколько месяцев, кредиторы обратились в суд, который постановил взыскать с автомобилиста 500 тысяч рублей.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Приступив к исполнению производства, в первую очередь судебный пристав вышел в адрес должника, но мужчины дома не оказалось, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Из опроса соседей стало известно, что должник паркует машину в соседнем дворе. Судебным приставом-исполнителем было принято решение о наложении ареста на Тойта Рав 4.

Иномарку вместе с ключами и документами передали представителю банка. На следующий день должник сам пришел на прием к судебному приставу и получил квитанцию об оплате задолженности. И уже через четыре дня автолюбитель закрыл все платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU