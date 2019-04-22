В Екатеринбурге стартуют испытания теплосетей

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-22T10:21:57+03:00

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В Екатеринбурге 23 апреля пройдут испытания тепловых сетей максимальной температурой с 9 утра до 16 часов. Испытания проведут на магистральных и распределительных теплосетях в зонах котельных в переулке Базовый, 62 и по улице Луганская, 27а, в границах улиц Луганская, Хуторская, Саввы Белых и переулке Базовый.

В связи с испытаниями на несколько часов температура воды в магистралях будет повышена до 95 градусов и будет подаваться по зимнему графику.

В домах с неисправными системами регулирования до 17 часов отопление и горячая вода будут отключены.

Энергетики напоминают жителям Екатеринбурга о необходимости соблюдать следующие правила безопасности при авариях на теплосетях. Во-первых, не нужно приближаться к месту парения, потому что под слоем асфальта может находиться промоина, не нужно пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам. Во-вторых, не подходите к автомобилю, если он находится в зоне подтопления. Если же розлив застал вас в транспорте, то не покидайте его до приезда спасателей.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщайте в мониторинговые центры по телефонам:

- ЦДС Администрации города - 005 (371-11-75);

- ОДС АО «ЕТК» - 329-37-01;

- ЦДС АО «ЕТК» - 331-22-18.

ИСТОЧНИК KP.RU