2019-04-22T10:08:09+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила 400 тысяч за бракованную детскую мебель

Чтобы заказать гарнитур мечты женщина даже влезла в долги
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Гарнитур привезли с большим опозданием, да и то не весьГарнитур привезли с большим опозданием, да и то не весьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жительница Верхней Пышмы отсудила у мебельщиков почти полмиллиона рублей за рассыпающийся гарнитур.

Татьяна заказала детскую мебель, которую подрядчик обещал привезти и установить в течение 35 дней. Стоимость гарнитура составила 238 369 рублей. Чтобы оплатить товар мечты, женщина даже взяла кредит.

Но в итоге гарнитур привезли с большим опозданием, да и то не весь. К тому же выяснилось, что мебель не тех размеров, имеет дефекты покрытия и укомплектована не той фурнитурой.

Татьяна подала в суд иск, где просила взыскать с мебельщиков деньги за товар, неустойку, убытки из-за процентов по кредиту, компенсацию морального вреда, расходы на представителя и штраф.

Суд назначил товароведческую экспертизу, которая установила, что набор детской мебели имеет технические дефекты. Для их устранения потребовалось бы переделать более 70% деталей.

- В результате служители Фемиды обязали мебельную компанию выплатить заказчице 404,8 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, оставила решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге задержали «четырнадцатую», усыпанную наркозакладками
В Екатеринбурге за решетку отправили банду, которая превращала автомойки и кафе в казино
У уральца за долги арестовали кроссовер, который он спрятал в соседнем дворе
В Екатеринбурге стартуют испытания теплосетей
УБРиР первым на Урале запустил рекламную кампанию с агентством SETTERS
«Продукты и лавки»: в Екатеринбурге пройдет ярмарка с изделиями, которые сделали заключенные
Власти Талицы заплатят первокласснику 10 тысяч рублей за укус бродячей собаки
«Почта России» начнет доставлять уральцам посылки и письма вплавь
В Сысерти будут судить автоинспектора, который будучи пьяным насмерть сбил пешехода
Волейболистки «Уралочки» выиграли молодёжный чемпионат России
В Екатеринбурге спорткар устроил массовое ДТП
Новая рабочая неделя в Екатеринбурге будет теплой и пасмурной