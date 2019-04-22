Свердловчанка отсудила 400 тысяч за бракованную детскую мебель

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-22T10:08:09+03:00

Гарнитур привезли с большим опозданием, да и то не весь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы заказать гарнитур мечты женщина даже влезла в долги

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Жительница Верхней Пышмы отсудила у мебельщиков почти полмиллиона рублей за рассыпающийся гарнитур.

Татьяна заказала детскую мебель, которую подрядчик обещал привезти и установить в течение 35 дней. Стоимость гарнитура составила 238 369 рублей. Чтобы оплатить товар мечты, женщина даже взяла кредит.

Но в итоге гарнитур привезли с большим опозданием, да и то не весь. К тому же выяснилось, что мебель не тех размеров, имеет дефекты покрытия и укомплектована не той фурнитурой.

Татьяна подала в суд иск, где просила взыскать с мебельщиков деньги за товар, неустойку, убытки из-за процентов по кредиту, компенсацию морального вреда, расходы на представителя и штраф.

Суд назначил товароведческую экспертизу, которая установила, что набор детской мебели имеет технические дефекты. Для их устранения потребовалось бы переделать более 70% деталей.

- В результате служители Фемиды обязали мебельную компанию выплатить заказчице 404,8 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, оставила решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU