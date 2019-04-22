УБРиР первым на Урале запустил рекламную кампанию с агентством SETTERS

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-22T09:28:14+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) разработал и запустил рекламную кампанию с агентством SETTERS — одним из лидеров коммуникационного рынка России. Проект по продвижению кредитной карты «120 дней без процентов» стартовал 15 апреля в Instagram-аккаунте УБРиР.

Авторы креативной концепции отказались от прямой демонстрации преимуществ кредитной карты и перестроили коммуникацию банка в Instagram с учетом смыслов и ценностей, разделяемых целевой аудиторией. Итогом работы стало создание территории на стыке маркетинга, психологии и фотоискусства — территории, привлекательной для клиента.

- Перед нами стояла задача: показать клиенту его самого через тщательно продуманный визуальный и смысловой ряд. Примечательно, что сами клиенты помогли нам в этом, сообщив о своих увлечениях, потребительских предпочтениях и поведенческих характеристиках при выборе финансовых продуктов. Уверен, свежий контент понравится нашим подписчикам и привлечет дополнительное внимание, — рассказал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. — Мы довольны совместным проектом с SETTERS, ребята в очередной раз доказали, что они высококлассные профессионалы, единственные в своем роде.

В свою очередь, арт-директор SETTERS Алина Чичина отметила: «Скажу честно, мы были приятно удивлены высокому уровню креатива и энтузиазма коллег, работающих в уральской столице. Далеко не каждая компания, тем более федерального масштаба, готова выходить за рамки устоявшихся приемов и шаблонов. Уверена, что результат нашей совместной работы найдет отклик у целевой аудитории продукта».

Партнеры договорились о продолжении сотрудничества.

О карте «120 дней без процентов»

Кредитная карта с льготным периодом до 120 дней, который распространяется на операции по оплате товаров или услуг и снятие наличных. Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. до 299 999 рублей. Преимущества карты — длительный льготный период, наличие кешбэка 1% за любые покупки и возможность возврата платы за обслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU