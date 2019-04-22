«Продукты и лавки»: в Екатеринбурге пройдет ярмарка с изделиями, которые сделали заключенные
29-30 мая в Екатеринбурге пройдет девятая по счету ярмарка с продукцией, которую изготовили в исправительных учреждениях региона. Выставку разместят во Дворце Молодежи: под нее выделят два этажа и площадь перед центральным входом.
- Там выставят изделия прошедшие металлообработку, деревообработку, а также мебель для дома, офиса, дачи, дошкольных и школьных учреждений, продукты питания, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН.
Весной прошлого года уральские заключенные заработали на мероприятии 560 тысяч рублей. Посетителей было много. В основном приобретали продукты, беседки, столы и стулья, подчеркнули тогда в ведомстве.
Профессиям заключенных обучают в колониях, при которых работают училища. Как объясняли в руководстве ГУФСИН, ярмарки не просто поднимают уровень продаж товаров, но производительность труда в учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU