2019-04-22T09:25:40+03:00
Общество

«Продукты и лавки»: в Екатеринбурге пройдет ярмарка с изделиями, которые сделали заключенные

Для экспозиции выделят два этажа и территорию рядом со зданием
Маргарита МАХОНИНА
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В прошлом году на такой ярмарке колонии заработали 560 тысяч рублейВ прошлом году на такой ярмарке колонии заработали 560 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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29-30 мая в Екатеринбурге пройдет девятая по счету ярмарка с продукцией, которую изготовили в исправительных учреждениях региона. Выставку разместят во Дворце Молодежи: под нее выделят два этажа и площадь перед центральным входом.

- Там выставят изделия прошедшие металлообработку, деревообработку, а также мебель для дома, офиса, дачи, дошкольных и школьных учреждений, продукты питания, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН.

Весной прошлого года уральские заключенные заработали на мероприятии 560 тысяч рублей. Посетителей было много. В основном приобретали продукты, беседки, столы и стулья, подчеркнули тогда в ведомстве.

Профессиям заключенных обучают в колониях, при которых работают училища. Как объясняли в руководстве ГУФСИН, ярмарки не просто поднимают уровень продаж товаров, но производительность труда в учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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