Власти Талицы заплатят первокласснику 10 тысяч рублей за укус бродячей собаки

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-22T09:20:17+03:00

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В Талицком округе прокуратура через суд обязала администрацию выплатить компенсацию морального вреда в пользу первоклассника, которого покусала бродячая собака.

Напавшее на ребенка животное прокусило ему руку. В результате 7-летний мальчик получил травму плечевого сустава. Прокурор в защиту прав несовершеннолетнего подал иск в суд.

- Органами местного самоуправления не принят весь комплекс мер по реализации полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Срок действия муниципального контракта, заключенного со специализированной службой по отлову безнадзорных животных, истек в середине июля 2018 года и в дальнейшем мероприятия по отлову животных не проводились, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд требования удовлетворил и взыскал в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей.

Администрация подала апелляцию, указав, что полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных были исполнены. Однако в Свердловском областном суде решение оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU