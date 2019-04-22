2019-04-22T09:07:33+03:00
Общество

«Почта России» начнет доставлять уральцам посылки и письма вплавь

В отдаленные районы региона корреспонденцию будут доставлять на паромах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Свердловского филиала ФГУП «Почта России»Фото: пресс-служба Свердловского филиала ФГУП «Почта России»
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«Почта России» начнет доставлять уральцам письма и посылки вплавь. Чтобы добраться до отдаленных населенных пунктов Свердловской области почтовики будут использовать речные паромы.

В труднодоступных территориях, отрезанных от «большой земли», сегодня проживает свыше 2000 человек. Например, жители сел Куминовское и Решетникова на реке Тура.

- Первая паромная переправа уже открыта в Слободо Туринском районе, здесь уже приступили к доставке. В ближайшее время ожидается открытие паромной переправы в Таборинском районе, а также речной навигации в поселке Гари. В Гаринском районе первые рейсы на катере будут выполнены в начале мая, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала ФГУП «Почта России».

По реке Сосьва почтовики доставят жителям Ликино, Зыкино, Пуксинка, Еремино и Шантальская товары первой необходимости, пенсии, почту, а также президентские поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Почтовая речная навигация в Свердловской области продлится до наступления осенних заморозков. За сезон почтовики сделают порядка 60 рейсов по воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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