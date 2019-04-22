«Почта России» начнет доставлять уральцам посылки и письма вплавь
«Почта России» начнет доставлять уральцам письма и посылки вплавь. Чтобы добраться до отдаленных населенных пунктов Свердловской области почтовики будут использовать речные паромы.
В труднодоступных территориях, отрезанных от «большой земли», сегодня проживает свыше 2000 человек. Например, жители сел Куминовское и Решетникова на реке Тура.
- Первая паромная переправа уже открыта в Слободо Туринском районе, здесь уже приступили к доставке. В ближайшее время ожидается открытие паромной переправы в Таборинском районе, а также речной навигации в поселке Гари. В Гаринском районе первые рейсы на катере будут выполнены в начале мая, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала ФГУП «Почта России».
По реке Сосьва почтовики доставят жителям Ликино, Зыкино, Пуксинка, Еремино и Шантальская товары первой необходимости, пенсии, почту, а также президентские поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Почтовая речная навигация в Свердловской области продлится до наступления осенних заморозков. За сезон почтовики сделают порядка 60 рейсов по воде.
ИСТОЧНИК KP.RU