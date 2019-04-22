2019-04-22T10:14:44+03:00
Общество

В Сысерти будут судить автоинспектора, который будучи пьяным насмерть сбил пешехода

Мужчина не удержал машину на дороге и съехал на обочину
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Экс-полицейскому грозит до семи лет колонииЭкс-полицейскому грозит до семи лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сысерти под суд пойдет бывший инспектор спецроты ДПС. По долгу службы полицейский занимался обеспечением безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения МВД, но не смог совладать с собственной машиной.

Экс-сотрудника ГИБДД обвиняют в нарушении ПДД, будучи в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, а впоследствии его смерть.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- По версии следствия, мужчина за рулем личного «Фольксваген Туарег», неосторожно отнесся к возможным последствиям, не соблюдая установленную скорость, на автодороге в Сысерти допустил съезд на левую по ходу движения обочину, по которой двигался 56-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате наезда пешеход вскоре скончался. Бывшему инспектору спецроты ДПС теперь грозит срок до 7 лет колонии и лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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