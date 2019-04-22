Волейболистки «Уралочки» выиграли молодёжный чемпионат России

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-22T08:17:07+03:00

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В Екатеринбурге завершился второй финальный тур чемпионата России по волейболу среди молодёжных команд. Лучшими, как и в прошлом году, стали спортсменки «Уралочки».

В активе волейболисток 21 победа и лишь одно поражение. Финальные встречи уральские волейболистки провели на домашней площадке в ДИВСе и одержали пять побед в пяти матчах.

- В своем первом же матче волейболистки «Уралочки» не испытали проблем и разгромили «Ленинградку». Следующий игровой день также не принёс сюрпризов: «Уралочка» уверенно обыграла «Динамо-Метар» 3:0. Затем была ожесточенная борьба с казанским клубом, но «Уралочка» всё равно не отдала ни одного сета. Потом команда победила «Подмосковье» со счётом 3:0. В заключительный игровой день «Уралочка» в уже не имевшей турнирного значения игре вновь не отдала ни одного сета - повержено краснодарское «Динамо», - рассказали в пресс-службе клуба.

Серебряным призером Молодежной лиги стало «Динамо-Академия-УОР», бронзовые медали завоевал челябинский «Динамо-Метар».

ИСТОЧНИК KP.RU