В Екатеринбурге спорткар устроил массовое ДТП
В центре Екатеринбурга минувшим вечером произошла массовая авария. На улице Свердлова, возле ТЮЗа, столкнулись сразу три иномарки.
Фото: служба спасения "Сова"
- Mitsubishi Lancer X и Mazda 3 стояли в направлении улицы Первомайской. В этот момент водитель машины Nissan Fairlady, двигавший со во встречном направлении в сторону улицы Азина, трогаясь с места после остановки у светофора, не справился с управлением, - рассказали в службе спасения "Сова".
Фото: служба спасения "Сова"
Спорткар вылетел на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi Lancer X, которая, в свою очередь, после удара отлетела на Mazda 3. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Фото: служба спасения "Сова"
ИСТОЧНИК KP.RU