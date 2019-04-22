В Екатеринбурге спорткар устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 07:33 2019-04-22T07:34:57+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал

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В центре Екатеринбурга минувшим вечером произошла массовая авария. На улице Свердлова, возле ТЮЗа, столкнулись сразу три иномарки.

Фото: служба спасения "Сова"

- Mitsubishi Lancer X и Mazda 3 стояли в направлении улицы Первомайской. В этот момент водитель машины Nissan Fairlady, двигавший со во встречном направлении в сторону улицы Азина, трогаясь с места после остановки у светофора, не справился с управлением, - рассказали в службе спасения "Сова".

Фото: служба спасения "Сова"

Спорткар вылетел на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi Lancer X, которая, в свою очередь, после удара отлетела на Mazda 3. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Фото: служба спасения "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU