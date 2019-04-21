Новая рабочая неделя в Екатеринбурге будет теплой и пасмурной

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-21T16:23:25+03:00

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Новая рабочая неделя порадует жителей Екатеринбурга теплой погодой. По данным Гидрометцентра, даже по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.

В понедельник синоптики обещают до +12, а ночью +4. Во вторник потеплеет до +13, ночью около +1 градуса тепла. В среду возможен дождь, днем до +11, ночью +3. В четверг облачно при температуре +11, ночью похолодает до 0 градусов. В пятницу до +13.

Напомним, что до 20 часов 23 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU