16 самолетов ЦВО перебазировались на Урал из Астраханской области

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-21T13:52:13+03:00

В маневрах было задействовано около 100 человек летного и инженерно-технического состава

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16 самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа совершили беспосадочный перелет с военного аэродрома Астраханской области на военные аэродромы Пермского края и Челябинской области после успешного выполнения задач в рамках летно-тактического учения.

Фото: пресс-служба ЦВО

- Экипажи самолетов Су-34 и МиГ-31БМ в ходе летно-тактического учения отработали применение современных комплексов радиоэлектронного подавления «Хибины», а также выполнили самостоятельный поиск воздушной цели с использованием современной бортовой радиолокационной станции и на малой высоте уничтожили ракетами класса «воздух-воздух» воздушные управляемые мишени «Дань», имитирующие крылатые ракеты, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

В маневрах было задействовано около 100 человек летного и инженерно-технического состава. Учение проводится в рамках контрольной проверки под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

ИСТОЧНИК KP.RU