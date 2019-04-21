Рифмы без панчей: рэпер из уральской колонии записал клип
Осужденный Евгений Брусницын, отбывающий наказание в ИК № 12 Нижнегог Тагила записал клип на собственную песню. Как рассказали в свердловском ГУФСИН, мужчина занимается творчеством около десяти лет, пишет песни, стихи, миниатюры для юмористических сценок, сам поет и выступает на сцене. В колонию Евгений прибыл в феврале этого года и сразу же зарекомендовал себя как творческая личность, выступая в качестве ведущего на праздниках 23 февраля и 8 марта.
- Свой талант Евгений раскрыл на концерте по подведению итогов производства за первый квартал, выступив для собравшихся с песней собственного сочинения. Прозвучавшая композиция не оставила равнодушным никого, столь искренне и душевно она была исполнена.
Клип рэпера из уральской колонии.Видео: ГУФСИН по Свердловской областиОлег Галимов
После концерта, начальником воспитательного отдела майором внутренней службы Вадимом Ивановым была организована полномасштабная видеосъемка и звукозапись композиции, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.
Для создания клипа к данному треку была подключена творческая группа из музыкального кружка и кружка корреспондентов. В итоге, после недели плодотворной работы на свет появился музыкальный клип «Ты мой мир ты мое все».
ИСТОЧНИК KP.RU