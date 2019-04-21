Рифмы без панчей: рэпер из уральской колонии записал клип

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-21T11:21:10+03:00

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Осужденный Евгений Брусницын, отбывающий наказание в ИК № 12 Нижнегог Тагила записал клип на собственную песню. Как рассказали в свердловском ГУФСИН, мужчина занимается творчеством около десяти лет, пишет песни, стихи, миниатюры для юмористических сценок, сам поет и выступает на сцене. В колонию Евгений прибыл в феврале этого года и сразу же зарекомендовал себя как творческая личность, выступая в качестве ведущего на праздниках 23 февраля и 8 марта.

- Свой талант Евгений раскрыл на концерте по подведению итогов производства за первый квартал, выступив для собравшихся с песней собственного сочинения. Прозвучавшая композиция не оставила равнодушным никого, столь искренне и душевно она была исполнена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/704436" frameborder="0"></iframe> Клип рэпера из уральской колонии.Видео: ГУФСИН по Свердловской областиОлег Галимов

После концерта, начальником воспитательного отдела майором внутренней службы Вадимом Ивановым была организована полномасштабная видеосъемка и звукозапись композиции, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Для создания клипа к данному треку была подключена творческая группа из музыкального кружка и кружка корреспондентов. В итоге, после недели плодотворной работы на свет появился музыкальный клип «Ты мой мир ты мое все».

ИСТОЧНИК KP.RU