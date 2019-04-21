В школе № 181 Екатеринбурга скончался мужчина
По словам следователей, признаков криминала в данной смерти нет
Фото: Google maps
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Минувшим вечером в школе № 181 Екатеринбурга скончался мужчина. По данным пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, этот человек не имел отношения к образовательному учреждению.
- Предварительно, смерть мужчины могла наступить из-за сердечного заболевания, признаков криминальной смерти нет, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Получить комментарий от руководства школы № 181 на момент публикации не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU