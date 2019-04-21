СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-21T09:41:49+03:00

По словам следователей, признаков криминала в данной смерти нет

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Минувшим вечером в школе № 181 Екатеринбурга скончался мужчина. По данным пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, этот человек не имел отношения к образовательному учреждению.

- Предварительно, смерть мужчины могла наступить из-за сердечного заболевания, признаков криминальной смерти нет, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Получить комментарий от руководства школы № 181 на момент публикации не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU