2019-04-21T08:33:04+03:00
Спорт

Баскетболистки УГМК начали финальную серию плей-офф с победы

На своей площадке «лисицы» оказались сильнее «Динамо» из Курска
Олег Галимов
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Еще на прошлой недели эти команды встречались в рамках Евролиги. Фото: БК УГМКЕще на прошлой недели эти команды встречались в рамках Евролиги. Фото: БК УГМК
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После очередной победы в Евролиге баскетболистки УГМК продолжают борьбу в серии плей-офф чемпионата России. В пером матче «лисицы» оказались сильнее соперниц из курского «Динамо» - 78:66.

- Эта игра еще до стартового свистка была заряжена на максимум борьбы и принципиальности, - рассказали в БК УГМК. - Меньше недели назад соперники встречались на венгерском паркете в финале Евролиги, где убедительную победу отпраздновал УГМК, взяв пятый по счету в своей истории кубок Евролиги.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

На этот раз противоборство соперников на паркете шло от первой до последней секунды. И определяющей в матче стала вторая четверть, которую действующие чемпионки выиграли с разницей в 10 очков - 23:13.

Закрепившись на лидирующей позиции, подопечные Мигеля Мендеса не растеряли преимущество. Раунд плей-офф будет длиться до трех побед.

- Сегодня я по-настоящему горжусь своими игроками. Нелегко играть после достижения главной цели - победы в Евролиге, но, тем не менее, нам удалось показать отличную командную игру. Но первая игра закончена, счет в серии - 1:0, и мы сразу же начинаем готовиться к следующей игре, и все наше внимание будет сосредоточено только на предстоящем матче, - рассказал после игры главный тренер БК УГМК Мигель Мендес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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