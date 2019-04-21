2019-04-21T08:22:38+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге Lada Kalina вылетела в кювет: пострадала 9-летняя девочка

За рулем легковушки была бабушка маленькой пассажирки
Олег Галимов
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Девочку спасло детское кресло. Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуДевочку спасло детское кресло. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
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Вечером 20 апреля на Тюменском тракте в ДТП попала легковушка Lada Kalina под управлением 58-летней женщины. Как рассказали в УГИБДД, машина двигалась со стороны Большого Истока в направлении Екатеринбурга, и при перестроении женщина не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В результате аварии пострадала 9-летняя внучка автолюбительницы. Девочка сидела на заднем сидении и смогла избежать серьезных травм благодаря детскому креслу. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Напомним, что в минувшую пятницу на улицах Екатеринбурга в аварии погибла молодая пара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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