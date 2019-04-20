2019-04-20T15:32:53+03:00
Спорт

“Авто” вышел вперед в финальной серии против “Локо”

Молодежные хоккейные клубы борются за кубок Харламова
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: пресс-слудба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-слудба ХК "Автомобилист"
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Молодежные хоккейные клубы “Авто” и “Локо” сразились сегодня на матче. На 11-ой секунде ярославцы открыли счет и это задало эмоциональный жесткий тон всей игре.

- Второй период прошел на эмоциях, с многочисленными удалениями, но на счет они не повлияли, - рассказывают в пресс-службе хоккейного клуба. - Третья 20-минутка началась с драки, по итогам которой “Авто” получил большинство, и Александр Севостьянов сравнял счет. В самом начале овертайма наша команда осталась в меньшинстве, самоотверженно защищалась и не позволила “Локо” забить.

Когда до конца матча оставалось полторы минуты, победу команде принес Даниил Зайцев - молодой хоккеист забил шайбу. Со счетом 2:1 "Авто" победил "Локо", и это стало уже третьей его победой в финале. Поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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