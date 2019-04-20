“Авто” вышел вперед в финальной серии против “Локо”
Молодежные хоккейные клубы “Авто” и “Локо” сразились сегодня на матче. На 11-ой секунде ярославцы открыли счет и это задало эмоциональный жесткий тон всей игре.
- Второй период прошел на эмоциях, с многочисленными удалениями, но на счет они не повлияли, - рассказывают в пресс-службе хоккейного клуба. - Третья 20-минутка началась с драки, по итогам которой “Авто” получил большинство, и Александр Севостьянов сравнял счет. В самом начале овертайма наша команда осталась в меньшинстве, самоотверженно защищалась и не позволила “Локо” забить.
Когда до конца матча оставалось полторы минуты, победу команде принес Даниил Зайцев - молодой хоккеист забил шайбу. Со счетом 2:1 "Авто" победил "Локо", и это стало уже третьей его победой в финале. Поздравляем!
ИСТОЧНИК KP.RU