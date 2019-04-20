В Екатеринбурге на все выходные перекрыли Первомайскую

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-20T14:10:15+03:00

На участке от Мичурина до Восточной проводят аварийно-восстановительные работы

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Специалисты МУП «Водоканал» перекрыли сквозной проезд по Первомайской на участке от Мичурина до Восточной до утра понедельника, 22 апреля.

- Ограничение движения связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ, - пояснили коммунальщики. - Там проходит плановый ремонт водовода, который обеспечивает резервное холодное водоснабжение для домов на улицах Восточной и Мичурина.

Часть работ уже выполнена, но нужно полностью их завершить, поэтому на выходные пришлось перекрыть дорогу.

- Адрес места проведения раскопочных работ – напротив дома № 63 на улице Первомайской, здесь будут установлены защитные ограждения и предупреждающие знаки, - уточняют в "Водоканале". - Холодное водоснабжение во всех домах будет сохранено, работы планируется завершить в 6:00 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU