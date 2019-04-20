В Екатеринбурге на все выходные перекрыли Первомайскую
Специалисты МУП «Водоканал» перекрыли сквозной проезд по Первомайской на участке от Мичурина до Восточной до утра понедельника, 22 апреля.
- Ограничение движения связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ, - пояснили коммунальщики. - Там проходит плановый ремонт водовода, который обеспечивает резервное холодное водоснабжение для домов на улицах Восточной и Мичурина.
Часть работ уже выполнена, но нужно полностью их завершить, поэтому на выходные пришлось перекрыть дорогу.
- Адрес места проведения раскопочных работ – напротив дома № 63 на улице Первомайской, здесь будут установлены защитные ограждения и предупреждающие знаки, - уточняют в "Водоканале". - Холодное водоснабжение во всех домах будет сохранено, работы планируется завершить в 6:00 22 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU